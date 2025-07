Taormina, inaugurato il nuovo lungomare di Mazzeo | FOTO

StrettoWeb

“Abbiamo inaugurato il nuovo lungomare di Mazzeo, completamente riqualificato grazie a un progetto che ha restituito decoro, funzionalità e bellezza a uno dei luoghi più amati della nostra costa. Abbiamo nuove pavimentazioni, parapetti moderni, illuminazione a basso consumo, arredo urbano rinnovato, spazi verdi e salvaguardia delle palme, nuove pensiline ASM”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “L’inaugurazione è stata accompagnata da un momento musicale in piazza Pablo Pino e da un piccolo rinfresco: un’occasione per condividere insieme un risultato concreto e atteso”, rimarca De Luca.

“Mazzeo ha oggi un lungomare rinnovato, pensato per le persone, per la vivibilità e per accogliere al meglio cittadini e turisti. Ed ora lavoreremo al secondo lotto che contiamo di completare entro giugno 2026”, conclude De Luca.