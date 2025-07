Successo per Linea Verde Sentieri: la Calabria incanta oltre 2 milioni di telespettatori su Rai 1

StrettoWeb

La puntata di Linea Verde Sentieri, andata in onda sabato 12 luglio alle ore 12.30 su Rai 1, ha conquistato il pubblico, portandolo nel cuore autentico della Calabria, lungo la spettacolare Ciclovia dei Parchi e il Sentiero Italia del CAI. Il viaggio, condotto da Lino Zani e Giulia Capocchi, è stato seguito da oltre 2 milioni di telespettatori, con uno share del 19,94%. Un risultato importante per una puntata che ha raccontato una Calabria verde, viva e accogliente, tra borghi sospesi nel tempo, tradizioni e paesaggi mozzafiato. La puntata è stata realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.