Stefano De Martino emoziona Palermo: omaggio a Borsellino nello show

Stefano De Martino ha reso omaggio a Paolo Borsellino durante lo spettacolo Meglio Stasera, andato in scena a Palermo, nel Teatro di Verdura, proprio nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio. Parlando della sua infanzia, lo showman ha ricordato la scelta di dedicarsi alla danza nonostante i pregiudizi e le derisioni, sottolineando l’importanza di seguire la propria strada con determinazione superando la paura di essere diverso, inadeguato, di fare una scelta controcorrente. “Quando si è trattato di scegliere tra il calcio e la danza, io ho scelto quest’ultima, benché qualcuno dei miei amici mi deridesse. E per quanto fossi solo un ragazzino, ho avuto il coraggio di proseguire per la mia strada – ha affermato De Martino – Un grande uomo che se n’è andato proprio un 19 luglio, qui a Palermo, Paolo Borsellino, ha detto: ‘la paura è umana, ma bisogna combattetela con il coraggio'”. Tra gli applausi del pubblico De Martino ha aggiunto: “E poi, se ci pensate bene, il coraggio è una paura superata”. Il Meglio stasera-summer tour”, sarà stasera a Milazzo (Messina) al Castello di con inizio alle 21. Lo show è arrivato in Sicilia grazie alla Agave spettacoli di Andrea Randazzo, alla Arts Promotion di Mario Russo e alla Savà Produzioni Creative.