Starmer: “Regno Unito riconoscerà Palestina”. E Trump risponde…

Il Regno Unito riconoscerà lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non faccia dei passi per mettere fine alla “terribile situazione” a Gaza. E’ quanto ha annunciato oggi il premier Keir Starmer durante la riunione del gabinetto del suo governo. Lo riporta l’Adnkronos. Il premier britannico ha detto che riconoscerà lo Stato palestinese prima dell’Assemblea Generale dell’Onu a meno che il governo israeliano non raggiunga un cessate il fuoco a Gaza, affermi con chiarezza che non ci sarà l’annessione della Cisgiordania e si impegni in un processo a lungo termine che arrivi alla soluzione dei due Stati, si legge in una nota diffusa dal suo ufficio.

Parlando da Downing Street, Starmer ha detto: “Abbiamo bisogno di vedere almeno 500 camion che entrano a Gaza ogni giorno, ma alla fine l’unico modo di mettere fine a questa crisi umanitaria è attraverso un accordo a lungo termine”. “Noi sosteniamo gli sforzi di Usa, Egitto e Qatar per arrivare ad un cessate il fuoco vitale – ha continuato – il cessate il fuoco deve essere sostenibile e portare ad un piano di pace più ampio, che stiamo sviluppando con i nostri partner internazionali”.

Il premier britannico ha affermato infine che valuterà “quanto le parti abbiano rispettato questi passi prima di prendere una decisione finale” sul riconoscimento della Palestina.

Trump: “riconoscimento Starmer è regalo ad Hamas”

“Mai discusso“. Donald Trump afferma di non aver parlato con Keir Starmer nell’incontro ieri in Scozia del piano del premier britannico di annunciare oggi che il Regno Unito riconoscerà la Palestina a settembre se Israele non intraprenderà una serie di passi per mettere fine al conflitto e alla catastrofe umanitaria a Gaza.

Pur rifiutandosi di criticare la mossa di Starmer, Trump ha poi ribadito di avere una posizione diversa: “se fai una cosa del genere veramente ricompensi Hamas, io non lo farò“, ha detto della decisione di riconoscere la Palestina annunciata la scorsa settimana dalla Francia ed ora dal Regno Unito.