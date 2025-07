Sporting Polistena: ufficiali gli acquisti di Pachì e Mandaglio

StrettoWeb

La ASD Sporting Polistena è lieta di annunciare l’ingresso in rosa di due giovani profili di grande valore per la stagione sportiva 2025/2026: si tratta di Antonio Pachì, terzino sinistro classe 2007, e Simone Mandaglio, centrocampista classe 2005. Antonio Pachì arriva dalla Deliese e porta con sé un percorso di crescita notevole. Ha militato nei settori giovanili di Reggina, Vibonese, Gioiese e Vigor Lamezia, dimostrando fin da subito grande personalità, intelligenza tattica e attitudine offensiva, pur ricoprendo un ruolo difensivo naturale. A Polistena ritroverà mister Nello Gambi, con il quale ha già condiviso un’importante esperienza calcistica, segno di un legame professionale solido che sarà certamente un valore aggiunto per il gruppo.

Simone Mandaglio, invece, ha compiuto il suo percorso giovanile nelle fila di Gioiese, Villese, Vibonese e Cittanova, prima di esordire in Serie D proprio con la maglia della Gioiese. Centrocampista intelligente, ordinato e con visione di gioco, Mandaglio rappresenta un innesto strategico per dare solidità e qualità al centrocampo rossonero. Il Direttore Sportivo Vincenzo Ciccia ha commentato così le operazioni: “Siamo estremamente soddisfatti di accogliere due ragazzi con valori tecnici e umani importanti. Pachì e Mandaglio rappresentano perfettamente il tipo di profili su cui vogliamo investire: giovani, motivati e con alle spalle esperienze significative. Antonio ritrova mister Gambi, con cui ha già costruito un rapporto solido, mentre Simone ci darà profondità e geometrie a centrocampo. Siamo certi che entrambi sapranno ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel nostro progetto“.