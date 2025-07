Spazzatura in via Reggio Campi, un cittadino: “da giorni non viene raccolta, topi grandi quanto i gatti”

StrettoWeb

Un cittadino residente in via Reggio Campi Rione G ha scritto alla redazione di StrettoWeb per segnalare le condizioni della zona. La spazzatura non viene raccolta da giorni e i topi fanno festa. Il tutto mentre la gente paga regolarmente le tasse su un servizio che, praticamente, non funziona. Non solo: stando a quanto conferma il nostro lettore, il Comune è stato informato sia della presenza di case diroccate che di quella dei topi, ma non ha mosso un dito.

La denuncia del cittadino di via Reggio Campi

“Vorrei segnalare che da diversi giorni non viene raccolta la spazzatura Come da buon cittadino la stessa ogni anno puntualmente la pago. Noi non facciamo parte del centro Storico e per tanto non siamo trattati come quelli del Corso Garibaldi ed altre Vie del Centro. Dopo Vorrei segnalare ancora che vi sono case diroccate e che l’amministrazione Comunale è al corrente con topi grandi quanto i gatti che viaggiano liberamente per le vie del Rione. Ma che siamo nel terzo mondo? Vergognoso“.