Sparatoria a New York, 5 morti incluso il killer

Strage a New York con un folle che ha morti e feriti. Anche il killer stesso identificato come Shane Tamura, di 27 anni, è deceduto. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia in conferenza stampa, Tamura, residente in Nevada, ha attraversato in auto il Colorado il 26 luglio, il Nebraska il 27 luglio e poi il New Jersey sino alle 16 di ieri, prima di arrivare a Manhattan. Poi ha parcheggiato la sua auto e si è recato nell’edificio armato.

Ha sparato immediatamente all’agente nell’atrio. Poi è salito al 33° piano, dove c’è l’ufficio della Rudin Management, e ha sparato ad un altro uomo prima di suicidarsi. Tamura aveva una storia di disagio mentale, secondo quanto ha detto la commissioner della polizia di New York Jessica Tisch.