Spadafora, grande successo per la Festa del Mare 2025 | FOTO

StrettoWeb

Si è conclusa, domenica 27 luglio, l’edizione 2025 della Festa del Mare a Spadafora, appuntamento ormai fisso dell’estate tirrenica giunto al suo terzo anno consecutivo. Un evento che si conferma non solo festa popolare, ma anche occasione culturale, artistica e identitaria per l’intera comunità. Come da tradizione, la serata è stata impreziosita dalla consegna degli “Awards Spadaforesi” curati dalla commissione culturale composta da: Mariaclara Mollica, Padre Alessandro Lo Nardo, Emanuele David, Giacomo D’Amico, riconoscimenti destinati alle eccellenze culturali e artistiche di Spadafora e non solo. Un modo per valorizzare il talento, la creatività e l’impegno di chi dà lustro al territorio.

A rendere la serata ancora più speciale, la presenza dell’artista circense Chiara Serges, che ha incantato il pubblico con una danzata acrobatica suggestiva e coinvolgente. Un momento di pura magia che ha lasciato tutti senza fiato.

Gran finale affidato all’ironia e all’energia travolgente del comico messinese Denny Napoli, che con il suo show ha fatto ridere e divertire grandi e piccoli, chiudendo la serata tra applausi e risate.

A condurre con professionalità, ritmo e precisione l’intera manifestazione è stato il noto presentatore Giovanni Remigare, presenza d’eccezione, che per l’occasione è tornato nella sua Spadafora. La sua guida e il suo stile brillante hanno saputo dare dinamismo e calore alla serata, rendendo il pubblico protagonista e parte attiva dell’evento. Una festa che conferma il suo valore e che, anno dopo anno, si radica sempre più nel cuore della comunità.