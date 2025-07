Soveria Simeri, incendio in un’azienda agricola: in fiamme rotoballe di fieno, Vigili del Fuoco al lavoro

StrettoWeb

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina, sono attualmente impegnate in un complesso intervento nel comune di Soveria Simeri (CZ), dove un vasto incendio ha coinvolto numerose rotoballe di fieno all’interno di una nota azienda agricola specializzata nell’allevamento di bufale e nella produzione di prodotti caseari.

Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficoltose dalle elevate temperature e dal vento caldo che alimentano le fiamme, aumentando il rischio di propagazione dell’incendio alle strutture vicine. Sul posto è presente anche un’Autobotte dei Vigili del Fuoco per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni.

L’intervento è attualmente in corso. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere e domare il rogo, al fine di mettere in sicurezza l’intera area e contenere eventuali danni ulteriori.