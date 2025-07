Soverato, strepitoso trionfo per la mostra “Occhio al mare, a madre natura e alle sue creature”

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Soverato si è vestita di gloria la sera del 14 e 15 luglio, presso la Terrazza Don Gnolfo, Palazzo Gregoraci. Sotto le stelle candide della sera, in una cornice nutrita dal melodico fruscio delle onde del mare, dal sapore a salsedine e da una luna amica, in quest’atmosfera prettamente suggestiva, si sono compiute le notti magiche di Soverato; tra gli abbracci di un lieve venticello e un’aura di quasi mistero che hanno saputo trasformare la Terrazza Don Gnolfo in un altare d’arte e poesia.

A presentare la mostra è stata la giornalista Paola Zanoni; madrine della serata Mita Medici e Patrizia Lo Feudo. Sospesa tra cielo e mare, Soverato ha dato dunque il via alla celebrazione della propria anima creativa; con questo evento “Occhio al mare, a madre natura e alle sue creature”, si esalta, infatti, la bellezza e la forza artistica della Calabria, orgogliosa delle sue radici e protesa verso il mondo. Promossa dall’Accademia dei Pedagogisti con il patrocinio della Città di Soverato, la rassegna porta la firma eccellente di Feliciana Di Spirito (giornalista e artista) e Renato Maria Nisticò (architetto e curatore d’arte): due cuori che hanno intrecciato talento e passione per donare al pubblico un’esperienza unica.

L’arte come linfa e respiro del Mediterraneo, protagonista assoluta in ogni sua espressione: pittura, scultura, installazioni, poesia visiva, musica. Oltre 50 le opere che, tra figurativo e astratto, hanno raccontato la meraviglia e la fragilità del nostro paesaggio, la voce segreta delle creature marine, la potenza selvaggia e materna della natura. Ogni tela, ogni scultura sembrava accendersi al tramonto, vibrando all’unisono con il mare Jonio e con l’irresistibile fascino di una terra antica più del mondo.

Tra i momenti più emozionanti, il cospicuo contributo dell’associazione Artglobal, con artisti e poeti capaci di fondere parola e immagine in un dialogo intenso, traboccante di luce, simbolismi e riflessioni ecologiche. Le declamazioni poetiche, avvolte dal profumo di salsedine, hanno generato poi fervide emozioni, applausi e momenti di autentica autenticità.

Un coro di voci e visioni

La rassegna è stata arricchita da interventi istituzionali e culturali, come l’Arch. Daniele Vacca, la presenza eccellente del Sindaco di Soverato, Dott. Emanuele Amoruso, il Vice Sindaco con delega alla cultura, scrittori e studiosi come Gaetano Scicchitano, Salvatore Mongiardo, Gabriella Lavorgna. Collegamenti internazionali con Donna Di Giuseppe (USA) e Anastasiia Koniaevaa (Groenlandia). L’intensa testimonianza della Cav. Maria Antonia Spartà, già Vice Questore della Polizia di Stato.

La passione e la dedizione di Rosanna Vetturini, Pina Stabile, Angiolina Marchese, la sensibilità preziosa di Patrizia Lo Feudo hanno acceso ancor di più il cuore dell’evento, donando alle serate un calore umano indimenticabile. A coronare l’evento, la presenza luminosa e ispiratrice di Mita Medici, attrice e pittrice, madrina della serata. Un tocco di grazia e visione è arrivato anche grazie a l’eleganza raffinata di Paola Zanoni, la cui energia e sensibilità hanno tessuto un filo sottile tra le opere, gli artisti e il pubblico, rendendo la mostra una sinfonia di emozioni.

Ospiti di eccezione: Nicola Galloro, consigliere Provinciale presso Provincia di Roma, Andrea Libero Gioia, bio-imprenditore, Alessandra Vinci, ambientalista, collegamento esterno da Assisi con il maestro flautista Andrea Ceccomori.

Una finestra sul Mediterraneo, insomma, un ponte tra mondi.

“Occhio al mare” non è stata soltanto una mostra: è stata una dichiarazione d’amore alla nostra terra e al nostro mare, un viaggio tra discipline, generazioni e culture che a Soverato hanno trovato un palcoscenico degno dei sogni più grandi. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo di bellezza e coraggio. Soverato, ancora una volta, ha dimostrato che la Calabria non è solo terra di memorie, ma fucina viva di creatività, orgoglio e speranza.

Gli artisti partecipanti

Per la pittura:

1. Angela De Franco (Scalea, CS)

2. Angiolina Marchese (Diamante, CS)

3. Concetta Russo (Botricello, CZ)

4. Corradino Corrado (Dasà, VV)

5. Eleonora Sala (Soverato, CZ)

6. Maria Stella Marino “Rirì” (Crotone)

7. Rosanna Vetturini (Cutro, KR)

8. Enzo Spina (Fiumefreddo Bruzio, CS)

9. Rosa Amerato (Catanzaro)

10. Vittoria Lonetti (Torre Melissa, KR)

Per la poesia:

1. Gaetano Scicchitano (Crotone)

2. Giuseppe Condello (Cutro, KR)

3. Monica Quaranta (Catanzaro)

4. Rosaria Zizzo (Salerno)

Per la fotografia:

1. Giovanna Mangialardi (Catanzaro)

2. Antonio Russo Galante (Trani-Barletta, BT)