Slalom Santo Stefano-Mannoli, “Piloti per Passione” egemone in Aspromonte

Vince Gaetano Rechichi (foto), accanto a lui sul palco Domenico Chirico, Agostino Fallara, Domenico Tramontana, Giuseppe Branca, Bruno Fallara e Francesco Cammareri. Cambiando l’ordine degli addendi insomma, non varia il risultato finale: la “Piloti per Passione” resta l’indefessa regina di cuori ed è ancora una volta vincitrice fra le Scuderie. Sempre la più presente numericamente nelle gare e sempre la più vincente nel territorio: un’alchimia ormai difficilmente battibile, per la coesione di ogni adepto e la soddisfazione che in ognuno di loro si percepisce, nel far parte di una scuderia che in soli vent’ anni ha costruito un palmares ridondante ed in continua crescita, sulle pietre di fondazione di un gruppo forte e compatto.

Gaetano Rechichi

Anche la parte bassa del percorso mutuato dalla mitica cronoscalata Santo Stefano- Gambarie insomma, non ha riservato copioni diversi rispetto alle altre sfide del comprensorio, con l’arrivo a Mannoli che ha premiato ancora una volta Gaetano Rechichi con la sua Elia 1000 Suzuki, ormai a pari numero di successi totali nell’Aspromonte, rispetto al suo “maestro” Gaetano Piria. Secondo agli scacchi un eccellente Domenico Chirico, pronto a tornare alle salite quando la sua stringente attività professionale glielo permetterà. Chirico ha mostrato classe fra i birilli e forza bruta nel motore, con la sua aggiornata e veemente Peugeot 106 di taglia E1-1600, grande star delle salite dell‘’ultimo ventennio, oggi tornata in grande spolvero.

Terza piazza per lo specialista Ago Fallara, due volte campione italiano slalom, ritornato sulla sua pirotecnica Fiat 127 formato S4 dopo la bellissima parentesi sul podio con la Sport Prototipo Elia di Rosario Corsaro, che a Bagnara aveva infiammato pubblico e tifosi confermando le sue nitide qualità. Quarta piazza per Domenico Tramontana, bravissimo a fornire una super prestazione anche a gomme molto stanche: il grintoso pilota di Gallico ha provato a scalzare l’amico Ago Fallara dal podio basso, ma per un piccolo contatto non ci è riuscito. Resta una sua grande performance. Lodevole quinta piazza assoluta per il veterano Giuseppe Branca su Radical ProSport, che appare in continua crescita velocistica in ogni appuntamento.

Niente male anche la performance del campione italiano in carica Bruno Fallara, sesto con una vettura non sua e desideroso di tenersi in allenamento al cospetto di rivali molto veloci e stimolanti. Solita prova generosa per Francesco Cammareri, buon settimo assoluto col suo Kart Cross da 600 cc. Vittoria anche per Antonino Germano’ in N1600, che fa sua la vetta di classe e di gruppo, come l’idolo locale Rocco Porcaro: il già campione italiano slalom 2018 infatti, e’stato acclamato protagonista assoluto in gruppo RS e classe 1600. Il motor team agli ordini di Giuseppe Denisi, al volante per mero divertimento della sua Formula Tatuus con motore Fiat Bravo ed undicesimo assoluto, ha quindi vinto i gruppi E2SC, E1-Italia, Kart Cross, N, RS ed S, capitalizzando il tutto con la conseguente vittoria di scuderia n.53, in cinque stagioni. Un altro record griffato “Piloti per Passione”.