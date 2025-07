Sky Calciomercato a Reggio Calabria: prende forma la scenografia e Fayna dà appuntamento a tutti! | VIDEO

StrettoWeb

Tutto pronto per la prima puntata di Sky Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria. La famosa trasmissione di calciomercato che fino a venerdì 18 luglio sarà in diretta dall’Arena dello Stretto rendendo la città il fulcro del calciomercato italiano per una settimana. La scenografia sta prendendo forma con il palco già montato e i tecnici che si stanno occupando degli ultimi dettagli.

Nella mattinata odierna la squadra di Sky Calciomercato L’Originale ha fatto una passeggiata informale sul Corso Garibaldi, mentre nel pomeriggio ci sarà la conferenza di presentazione ufficiale della trasmissione con il relativo programma di queste 5 giornate.

In un video pubblicato sui social dalla Metrocity, Valerio Spinella, in arte “Fayna”, una delle colonne storiche della trasmissione, ha dato appuntamento a tutti per la puntata inaugurale di questa sera: “amici siamo a Reggio Calabria! Questa sera la prima puntata di Sky Calciomercato L’Originale dall’Arena dello Stretto, non mancate!“.