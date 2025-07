Sky Calciomercato a Cinquefrondi, collegamento da Piazza della Repubblica

StrettoWeb

Il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, comunica un importante appuntamento per la cittadina in provincia di Reggio Calabria. Una troupe di Sky Calciomercato sarà a Cinquefrondi il prossimo 15 luglio: la mattina per incontrerà la cittadinanza e visiterà le bellezze della città. Alle ore 20:30 da Piazza della Repubblica ci sarà un collegamento con lo studio centrale di Sky per gli aggiornamenti di calciomercato.

E’ sicuramente una nuova occasione per unire sport, spettacolo e promozione del territorio, in una location suggestiva come quella di Cinquefrondi.