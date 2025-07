Siracusa, arrivano i rinnovi: confermati Candiano, Limonelli e Di Grazia, quest’ultimo accostato alla Reggina

StrettoWeb

Il Siracusa continua a strutturarsi dopo la promozione in Serie C. In seguito alla conferma di mister Turati, e al burrascoso e polemico addio con Zenga, arrivano altre conferme tra i calciatori. Oggi il club aretuseo ha infatti comunicato ufficialmente il rinnovo di tre tra i protagonisti della scorsa stagione, quella culminata con il salto di categoria: Maiko Candiano, Carmelo Limonelli e Andrea Di Grazia. Quest’ultimo era stato accostato insistentemente alla Reggina in queste settimane.

Come ormai d’abitudine per i tifosi amaranto, però, quando viene accostato un giocatore di categoria, uno di quelli che realmente può contribuire a un salto di qualità, l’accostamento resta tale e non si va mai avanti. Sulle fasce, la Reggina starebbe per chiudere con Simone Edera, promettente ala fino all’infortunio patito proprio con la maglia amaranto, in Serie B. Da quel brutto stop, infatti, il giocatore scuola Torino ha raccolto solo 34 presenze negli ultimi quattro anni, di cui l’ultimo in D, un po’ pochino per una società che ha dichiarato di voler costruire la squadra che possa vincere il campionato.