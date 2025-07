Il Siracusa annuncia il “nuovo-vecchio” DS: ritorna Antonello Laneri

StrettoWeb

Ritorna, per la terza volta. Antonello Laneri è il “nuovo-vecchio” Direttore Sportivo del Siracusa. Ad annunciarlo, nei canali ufficiali, è lo stesso club, che in questi giorni si sta muovendo su più fronti in vista della nuova stagione. Già ufficializzati i nuovi arrivi Farroni e Iob – che si aggiungono ai diversi rinnovi – la società ha anche comunicato il superamento dei 1.350 abbonati, numero attuale legato alla campagna abbonamenti. Intanto la squadra si sta preparando, con i test fisici, in attesa del ritiro.