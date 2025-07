Siracusa, al Teatro Greco il concerto della banda musicale della marina militare

StrettoWeb

Martedì 29 luglio 2025, all’interno del Teatro Greco di Siracusa si terrà il concerto della Banda della Marina Militare. L’evento, gratuito, sarà aperto al pubblico con inizio alle 20.00 e ingresso consentito dalle 19.00 alle 19.45. La durata del concerto sarà di circa 2 ore. La Banda Musicale della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani. Le sue origini risalgono ai complessi strumentali normalmente imbarcati sulle navi ammiraglie nelle Marine preunitarie che, nel 1861, con la fusione tra la Marina del Regno Sardo-Piemontese e quella del Regno delle Due Sicilie, diedero vita alla Regia Marina Italiana e al suo primo complesso bandistico. Si trattava di un piccolo organico imbarcato sulla Nave Ammiraglia e costituito da esecutori provenienti, in prevalenza, dalle file della Marina Borbonica, compreso il suo primo direttore.

La costituzione ufficiale del Corpo Musicale della Marina Militare avvenne, però, il primo gennaio del 1879 con l’istituzione del “Ruolo Musicanti della Regia Marina” e con la conseguente creazione di una nuova struttura stabile presso l’Alto Comando della città di La Spezia. Dal 1965 al 1991 è passata alle dipendenze del Dipartimento Marittimo di Taranto e, successivamente, trasferita a Roma dove attualmente risiede.

La Banda Musicale della Marina Militare è composta da un Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore, 102 orchestrali e un archivista, tutti in servizio permanente effettivo, provenienti dai Conservatori e Istituti di Musica e arruolati attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami. Per gli aspetti logistici ed amministrativi, è presente un nucleo di supporto composto da circa 20 militari.

La qualità del suono, la varietà del repertorio, la duttilità degli orchestrali e dei gruppi strumentali, la compostezza formale di tutto il personale, l’attaccamento alle proprie tradizioni, l’apertura verso ogni genere musicale e la sensibilità verso il sociale, la rendono uno dei complessi bandistici più prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. Il suo repertorio, oltre alle tradizionali marce militari, abbraccia ogni genere di musica: originale per banda, classico, lirico e sinfonico, musica leggera, jazz, pop & rock.

La Banda Musicale della Marina Militare è chiamata a svolgere la sua attività istituzionale sia in Italia che all’estero, raccogliendo, ovunque, uno straordinario consenso di pubblico e di critica.

Tra le esperienze all’estero, si annoverano:

nel 2024 in Giappone, a Tokyo, in occasione della tappa nipponica del Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci;

nel 2019 in Francia, a Lourdes in occasione del 63° Pellegrinaggio Militare;

nel 2011 in Svezia, per le attività legate al “Military Tattoo” di Ystad;

nel 2010 in Spagna, con i concerti nella città di Madrid;

nel 2001 e nel 2009 a Belgio, a Mons, presso il Comando Supremo della Nato;

nel 2003 e nel 2006 negli Stati Uniti, a New York, in occasione dei festeggiamenti del “Columbus Day”;

nel 2002 in Nuova Zelanda, ad Auckland, in occasione della Coppa America di vela “Louis Vuitton Cup”;

nel 2002 in Egitto, negli importanti centri di El Alamein ed Alessandria;

ed ancora Kiel ed Amburgo in Germania, Vienna e St. Poelten in Austria.

Tra i più importanti palcoscenici nazionali dove si è esibita la Banda Musicale della Marina Militare spiccano: il Teatro alla Scala, l’Auditorium ed il Teatro dal Verme in Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, il Teatro dell’Opera, l’Auditorium Conciliazione, le Terme di Caracalla e la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia in Roma, il Teatro di San Carlo in Napoli, il Teatro Regio e l’Auditorium Paganini in Parma, il Teatro Carlo Felice in Genova, il Teatro Verdi in Trieste, il Teatro Petruzzelli in Bari, il Teatro Massimo Bellini in Catania e il Teatro La Fenice in Venezia.

La Banda Musicale della Marina Militare, inoltre, collabora con le più importanti istituzioni culturali italiane ed estere ed ha al suo attivo la presenza in diverse trasmissioni radio–televisive tra le quali, nel 2021, l’esibizione a Sanremo in apertura della serata finale del Festival. Rilevante è anche la sua produzione di materiale video e discografico che comprende i DVD dei concerti tenuti nel 2005 e nel 2010 per il “Festival Internazionale delle Bande Militari” di Modena, il DVD dell’“Ystad International Military Tattoo 2011″ (Svezia), il CD “Inno della Marina Mercantile Italiana” a cura dell’ Italian Shipping Academy e i CD “Mozart New Look”, “Banda all’opera”, “Terre Lontane”, “Avanti Tutta” ed “Inni e Marce”.

Per la sua capacità di rappresentare attraverso la musica l’impegno della Marina nel sociale e negli aiuti umanitari, nel 2004 è stata insignita del prestigioso “Cavalierato di Pace” dal Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli di Assisi.

Significativa, sempre nell’ambito degli aiuti umanitari, è stata l’attiva partecipazione alla realizzazione del CD/DVD dal titolo “The Man with the Mac” per aiutare i bambini di Haiti dopo il tragico terremoto del 2010.

La Banda Musicale della Marina Militare attualmente è comandata dal Capitano di Fregata Aniello Grasso e diretta dal capitano di vascello Maestro Antonio Barbagallo​.​