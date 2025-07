Sicilia, treni straordinari per la Notte bianca di Termini Imerese

StrettoWeb

“Anche per la Notte Bianca di Termini Imerese, come già fatto per altre iniziative di grande richiamo turistico, ci siamo attivati per offrire un’alternativa sicura ed efficiente all’uso dell’auto privata. Sostenere iniziative culturali e promuovere la mobilità pubblica anche in occasione di eventi serali è una priorità del governo Schifani con l’obiettivo di valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

In occasione della manifestazione in programma sabato 2 agosto nella cittadina del Palermitano, in accordo con la Regione Siciliana e su richiesta del Comune di Termini Imerese, Trenitalia regionale (Gruppo Fs) attiverà tre treni straordinari per agevolare il rientro dei partecipanti agli eventi. I collegamenti speciali circoleranno tra la sera del 2 e la notte di domenica 3 agosto, garantendo il ritorno verso Palermo e Cefalù. I biglietti sono acquistabili sui canali ufficiali Trenitalia, che invita ad acquistarli in anticipo. Nelle stazioni interessate sarà attivo un servizio di Assistenza alla clientela e di Fs security.