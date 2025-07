Sicilia, scarcerata la sorella di Matteo Messina Denaro

StrettoWeb

Patrizia Messina Denaro, la sorella di Matteo, 55 anni è tornata in libertà dopo aver scontato la condanna, a 14 anni e mezzo, nel carcere di Vigevano Pavia: era stata arrestata nel 2013. La donna è tornata a Castelvetrano dove ha l’obbligo di firma. La donna era stata condannata per associazione mafiosa ed estorsione. Il processo nacque da un’indagine del dicembre 2013 che fece luce sulla rete dei colonnelli e dei gregari del boss latitante, svelando il ruolo della sorella che, in assenza del marito detenuto, reggeva le fila dell’organizzazione.

Il blitz all’alba del13 dicembre a Castelvetrano fece terra bruciata attorno a quello che, allora, era l’ultimo potente latitante mafioso, Matteo Messina Denaro, che all’epoca aveva 51 anni, ricercato dal 1993, per associazione mafiosa, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materie esplodenti, furto.