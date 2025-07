Sicilia: numerosi incendi in tutta l’Isola, canadair in azione

StrettoWeb

Numerosi incendi sono divampati oggi in Sicilia. Nelle operazioni di spegnimento sono stati impegnati la Protezione Civile, la Forestale e i Vigili del Fuoco. Diversi in questa giornata i roghi che sono divampati nel Trapanese, come a Buseto Palizzolo in contrada Giampironi e contrada Mola, dove sono intervenuti anche due Canadair. A Buseto Palizzolo, le fiamme sono partite da terreni incolti intorno alle 13 e sono state segnalate dalle telecamere della rete “Occhio virtuale” dell’associazione Sos Valderice. Il rogo minaccia di arrivare alla vasta area verde di Bosco Scorace. Fiamme anche ad Alcamo in contrada Sasi e contrada Valle Nuccio, a Valderice in contrada Crocevie, a Fulgatore, a Mazara del Vallo in località Capo Feto, a Castellammare del Golfo in località Castello di Baida, a Calatafimi in contrada Mango.

Le squadre antincendio sono state impegnate nel Palermitano a Misilmeri e a Partinico lungo la strada statale. Incendi di vegetazione anche nel Ragusano a Vittoria, tra le provinciali 18 e 20 e a Santa Croce Camerina lungo la provinciale 20. Fiamme nel Siracusano a Melilli in contrada Biggemi, tra Città Giardino e Priolo e Pachino vicino a Forte Village a Marzamemi.