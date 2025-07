Sicilia: noleggiavano auto e le vendevano in concessionarie, 22 indagati

StrettoWeb

La Guardia di finanza di Palermo ha notificato avvisi di conclusione indagini a 22 persone residenti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale, per una truffa sulla vendita di auto a noleggio. Gli indagati sono accusati a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un importo di quasi un milione e mezzo di euro. L’organizzazione noleggiava le auto e poi, attraverso agenzie compiacenti, le immatricolava per venderle grazie a concessionarie che si prestavano a farlo, utilizzando documentazione falsa che rendeva difficile la tracciabilità delle vetture.

I guadagni erano la differenza tra il costo del noleggio, del quale peraltro venivano pagate solo le prime rate, e il ricavo ottenuto con la vendita delle auto a prezzo di mercato. Le macchine venivano noleggiate da società presenti nei principali aeroporti dell’isola, come Palermo, Catania, ma anche a Napoli, Roma e Torino. Una delle auto è stata recuperata in Germania.