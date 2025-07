Sicilia, Musolino richiama Schifani: “si assuma la responsabilità di una Regione con i vertici indagati”

StrettoWeb

“Le dichiarazioni odierne del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sono la prova più chiara di quanto sia urgente e necessaria quella rivoluzione sociale e culturale di cui parlo da giorni. Il suo atteggiamento ricorda quello di Maria Antonietta: di fronte a un popolo che chiede pane, lui offre brioches, pensando di potersi lavare le mani della crisi che il suo governo sta vivendo. Schifani insiste nell’andare avanti come se nulla fosse, ma la questione non è più morale, è diventata una vera e propria questione politica. Pur rimanendo fermamente garantisti e credendo nella presunzione di innocenza è impossibile non tener conto dell’evidente problema di agibilità politica che riguarda le più alte cariche regionali. Il Presidente dell’Assemblea Regionale e l’assessore al Turismo, essendo indagati per fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, non sono più nelle condizioni oggettive di agire con la serenità d’animo che il loro ruolo richiede. Si pone, quindi, una chiara questione di opportunità politica di fronte alla quale il Presidente Schifani non può permettersi di fare spallucce”. Lo dichiara il parlamentare di Italia Viva Dafne Musolino.

“I cittadini onesti chiedono una Regione amministrata con trasparenza, dove non conta essere ‘amici di’, ma dove l’unico principio ispiratore è la difesa dei siciliani e la risposta concreta ai loro bisogni. È giunta l’ora che Schifani si assuma le sue responsabilità di Presidente ed eserciti i poteri che gli competono per riportare la trasparenza nelle istituzioni siciliane”, conclude Musolino.