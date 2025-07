Sicilia: i NOMI della nuova segreteria regionale del Pd

StrettoWeb

Ecco la nuova segreteria regionale del Pd Sicilia, presentata oggi dal segretario regionale Anthony Barbagallo, nel corso della riunione della Direzione regionale, convocata dalla presidente del Partito siciliano, Cleo Li Calzi. “Avevo già annunciato in fase congressuale – ha detto Barbagallo nel corso del suo intervento in Direzione – la presenza al mio fianco di Valentina Chinnici, come vicesegretario, che ancora una volta ringrazio per avere accettato. Ma come detto il 21 giugno in assemblea regionale, nella prima direzione avrei anche annunciato la nuova squadra. Eccola qui”.