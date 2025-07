Sicilia: chiusa l’indagine per corruzione per l’assessore messinese Elvira Amata

StrettoWeb

La Procura di Palermo ha chiuso l’inchiesta per corruzione a carico dell’assessore regionale al turismo, la messinese, Elvira Amata e di Marcella Cannariato, moglie del patron di Sicily by Car Tommaso Dragotto. Cannariato, secondo i pm, in cambio di un finanziamento a una sua fondazione, avrebbe assunto il nipote dell’assessora nella società che dirige, la A&C broker.

Elvira Amata ha affermato: “prendo atto, doverosamente e rispettosamente, dell’iniziativa da ultimo adottata dalla Procura della Repubblica di Palermo e, in attesa di conoscere e compulsare gli atti del fascicolo procedimentale, ribadisco la mia estraneità a qualsivoglia contegno penalmente rilevante confidando di potere, al più presto, chiarire, a chi di dovere, la mia posizione”.