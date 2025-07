Serie D, la Vibonese annuncia il nuovo Direttore Generale

StrettoWeb

Dopo il cambio di proprietà, la Vibonese continua a strutturarsi in campo e nella dirigenza. Il club, con una nota ufficiale, ha comunicato il nome del nuovo Direttore Generale: si tratta di Calogero Di Carlo. “Professionista con formazione manageriale e competenze consolidate nella gestione aziendale, Di Carlo approda a Vibo dopo l’importante esperienza nel Calcio a 5 con il Real Cefalù, portato dalla Serie C alla Serie A. Per la prima volta nel mondo del calcio a 11, porta con sé un importante bagaglio di esperienza nell’amministrazione e nel coordinamento di strutture complesse”, si legge.

“Ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e già responsabile delle sedi nazionali dell’università telematica Pegaso, ha maturato nel corso della sua carriera particolare expertise nella gestione dei rapporti istituzionali e ha dedicato anni di lavoro per dare voce e centralità al territorio del Sud attraverso progetti di formazione, imprenditoriale, cultura e comunicazione”.

Perché la scelta Di Carlo

“La nomina di Di Carlo rappresenta una scelta strategica della società guidata dal presidente Fernando Cammarata e diretta sportivamente da Angelo Costa, che ha individuato nel manager siciliano le qualità necessarie per guidare l’area amministrativa del club con un approccio innovativo. La sua esperienza dirigenziale e organizzativa, unita alla conoscenza delle dinamiche istituzionali e alla visione dello sport come leva di rinascita, sarà fondamentale per supportare il progetto sportivo della Vibonese e rafforzare i rapporti con gli enti territoriali”, prosegue la nota.

“Il nuovo Direttore Generale, che ha coinvolto anche un gruppo di giovani professionisti per questo progetto, avrà il compito di coordinare tutte le attività amministrative della società, interfacciandosi con la proprietà e supervisionando gli aspetti gestionali e i rapporti istituzionali. L’obiettivo è creare una gestione moderna e rivoluzionaria che faccia della Vibonese una squadra collettiva, di tutti e per tutti, puntando al progetto “Verso i cento” in vista dell’importante traguardo del centenario nel 2028″.

“Il piano, improntato sulla massima trasparenza e la connessione costante con la città, prevede una ristrutturazione organizzativa più snella ed efficiente, il coinvolgimento attivo di istituzioni, imprenditori, cittadini e tifosi, e la valorizzazione dello stadio come punto di riferimento identitario per la città e l’intera provincia”.

Le dichiarazioni

“Siamo onorati di aver trovato in Calogero Di Carlo il profilo ideale per questo ruolo strategico – ha dichiarato il presidente Fernando Cammarata – La sua esperienza e la sua visione dello sport come strumento di crescita per il territorio si sposano perfettamente con i nostri obiettivi. Insieme costruiremo un progetto ambizioso che faccia della Vibonese un punto di riferimento per tutta la comunità”. “Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Vibonese – ha dichiarato Di Carlo – È una sfida stimolante che affronto con grande entusiasmo. Come i referenti della nuova proprietà e Pippo Caffo, al quale va detto il ‘grazie’ più importante per quanto profuso in questi anni per questi colori e che comunque sarà centrale in tutto il nostro percorso, io non sono vibonese, ma sono un uomo del Sud che crede nello sport come occasione di crescita. Tutti i vibonesi saranno orgogliosi della propria squadra e si dovranno chiedere cosa possono fare per la Vibonese”.