Serie D, c’è anche la nota ufficiale: arriva l’esperto ex Reggina e Messina Antonio Marino

Lo aveva annunciato il presidente Giovannone in un video in cui presentava il nuovo acquisto Cittadino. Era, difatti, già ufficiale, ma ora c’è anche la nota: la Nissa ha ingaggiato l’esperto difensore Antonio Marino, ex tra le altre di Reggina e Messina e con un lungo passato tra Serie B e Serie C. Un innesto che conferma, ove ce ne fosse bisogno, le ambizioni del club siciliano in vista della stagione che inizierà tra qualche mese. Il club si è già mosso con qualche new entry importante, oltre a un allenatore esperto, e con ampio anticipo rispetto alla chiusura del calciomercato.

Il comunicato

Ecco la nota ufficiale del club:

“Arriva un bel carico di esperienza, carisma e ambizione per un campionato da protagonisti! La Nissa F.C. ufficializza con grande soddisfazione l’ingaggio del difensore centrale Antonio Marino, classe 1988. Il calciatore mazarese ha firmato il contratto che lo lega al club biancoscudato, mettendo al servizio della squadra un curriculum di assoluto rilievo, maturato attraverso anni di esperienza nei campionati professionistici tra Serie B e Serie C. Un’operazione di grande spessore, firmata dal presidente Luca Giovannone e dal direttore sportivo Ernesto Russello, che continua a rafforzare l’organico con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie D.

Difensore centrale solido e affidabile, 1,88 m di altezza, mancino, forte nel gioco aereo e nei duelli individuali, Marino è il profilo ideale per guidare il reparto difensivo con sicurezza e personalità. Cresciuto nel vivaio dell’Udinese, ha indossato le maglie di club prestigiosi come Ascoli, Reggina, Cittadella, Lecce, Venezia, Modena, Carrarese, Latina e Acr Messina, collezionando quasi trecento presenze nei professionisti. Non è il primo innesto importante di questa campagna acquisti, ma rappresenta senza dubbio uno dei nomi più significativi. Il suo arrivo alza ulteriormente l’asticella delle ambizioni dei biancoscudati, accendendo l’entusiasmo dell’ambiente e della tifoseria.

Con l’arrivo di Marino, si vuole mandare un segnale forte e chiaro: si gioca per competere con serietà, rispetto per tutti ma timore per nessuno. La società continua a lavorare con passione e visione per riportare entusiasmo e risultati a Caltanissetta, una piazza storica che merita di tornare a respirare calcio di alto livello. Grinta, esperienza, qualità e fame di vittorie: con Antonio Marino in biancoscudato, la Nissa aggiunge un tassello fondamentale per costruire un gruppo competitivo e determinato a disposizione del tecnico Raffaele “Lello” Di Napoli”.

Le parole del presidente

“L’arrivo di Antonio Marino – ha dichiarato – è un altro passo concreto verso la costruzione di una squadra solida, ambiziosa e capace di emozionare. Ogni scelta è il frutto di un progetto chiaro e ben strutturato. Ora è il momento di stringerci tutti attorno alla squadra: chiedo ai nostri tifosi di seguirci, di sostenerci, di essere protagonisti insieme a noi. La Nissa ha bisogno del suo popolo”.