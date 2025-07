Serie D, terzo nuovo arrivo per il Sambiase: ecco un giovane polacco

StrettoWeb

Il Sambiase continua a muoversi sul calciomercato. Questa mattina è arrivata l’ufficialità per il terzo nuovo arrivo, uno straniero under. “Nuovo innesto under per il Sambiase: arriva Slojkowski L’Asd Sambiase 2023 comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Marcin Slojkowski“ si legge nella nota del club.

“Classe 2006 polacco, il nuovo acquisto giallorosso ricopre il ruolo di terzino destro, ma all’occorrenza adattabile anche a sinistra e a centrocampo. La scorsa stagione con l’FC Vittoria, alla prima esperienza in Italia, è stato nominato miglior terzino destro dell’Eccellenza Siciliana. Prima di arrivare in Italia, Marcin nel suo paese d’origine ha vestito le maglie di Salos Szczecin, Wisla Plock e Vineta Wolin”.