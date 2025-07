Serie D, la Scafatese si rinforza ancora: arriva Convitto dal Siracusa

StrettoWeb

Altro grande colpo di mercato per la Scafatese che continua a rinforzare il proprio roster in vista della stagione 2025-2026 con una chiara ambizione che porta al salto di categoria. Mister Esposito potrà contare sulla qualità di Roberto Convitto, esterno che ha fatto le fortune di Arezzo, Trapani e Siracusa risultando decisivo nella promozione delle tre squadre.

Un’altra uscita dal Siracusa che si accasa a Scafati dopo Acquadro e Baldan. In attesa di scoprire in quale girone verrà inserite, la Scafatese è sicuramente una delle squadre da battere, nonchè una fra le più attive sul mercato in un duello a distanza con la Nissa che ha recentemente ufficializzato l’ex Reggina De Felice e Marco Palermo (ex Siracusa, Trapani e Catania, ultime promosse dalla Serie D).

Il comunicato della Scafatese: ufficiale Roberto Convitto

“Colpo da 90 per la Scafatese che comunica agli organi di stampa di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del calciatore Roberto Convitto, tra gli artefici principali delle ultime tre promozioni in Serie C targate Arezzo, Trapani e Siracusa; Esterno dal tocco delizioso, classe 1996, Convitto ha vestito anche le maglie di Marsala, Licata, Lucchese, Sanremese, Pianese e Vibonese, vantando nel palmares anche la vittoria di altri tre campionati di Eccellenza, prima del tris consecutivo in D. Per lo scacchiere di Mister Esposito, dunque, un nuovo pezzo pregiato che nelle ultime stagioni si è contraddistinto sia per i gol che per il numero di assist“.