Serie D, Nissa regina del mercato: ora il colpaccio Kragl è ufficiale!

Notizia nell’aria, colpo vicino, ma ora è ufficiale: Kragl alla Nissa. La società del presidente Giovannone si sta rivelando sempre più regina del mercato nel girone I di Serie D. L’ex Trapani due anni fa ha contribuito alla promozione dei granata in Serie C e, per i Dilettanti, è un vero e proprio colpaccio.

“La Nissa è orgogliosa e felice di annunciare un colpo di mercato che farà battere forte il cuore di tutti i tifosi biancoscudati: Oliver Kragl ha appena firmato il contratto che lo legherà ufficialmente alla nostra amata società! Quando si parla di Oliver Kragl non servono tante parole, perché la sua carriera parla da sola. Ma noi vogliamo raccontarvi la storia di un giocatore che ha vissuto il calcio con la passione, la grinta e la classe che solo i veri campioni sanno avere. Un calciatore che ha calcato i campi più prestigiosi del calcio professionistico, portando sul terreno di gioco non solo tecnica e talento, ma anche cuore e determinazione.

Nato a Wolfsburg nel 1990, Kragl ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio nelle giovanili di grandi club tedeschi, per poi farsi le ossa con squadre come Greuther Fürth II e Rott-Weiß Erfurt. La sua voglia di crescere e mettersi in gioco lo ha portato poi in Austria, all’SV Grödig, dove si è fatto notare per la sua capacità di segnare gol da fuori area e per la precisione nei calci piazzati, doti che lo hanno reso un giocatore speciale e temuto dagli avversari.

Nel 2016 è arrivata la chiamata dall’Italia, un paese dove il calcio è religione, e Oliver ha risposto presente con tutta la sua esperienza e qualità. Ha vestito maglie importanti come quelle di Frosinone, Crotone e Benevento, sfidando campioni e segnando gol decisivi in Lega Serie A e Lega B. Ma, è stato anche a Foggia in “cadetteria” dove Kragl ha conquistato i cuori dei tifosi con giocate spettacolari e una dedizione al campo che ha fatto di lui un vero idolo.

Con oltre duecentocinquanta presenze nei campionati professionistici italiani e non solo, più di 30 gol realizzati e una miriade di assist decisivi, Oliver porta nella nostra squadra non solo numeri, ma un bagaglio di esperienza e leadership che sarà fondamentale per affrontare le sfide della prossima stagione. Nelle prossime ore, Kragl si unirà al gruppo che ha già iniziato la preparazione allo stadio Marco Tomaselli, pronto a mettersi a disposizione del mister Di Napoli e a far vibrare con la sua classe ogni angolo del campo.

Questo acquisto non è solo un colpo di mercato, è un segnale fortissimo che la Nissa vuole continuare a crescere e a lottare ad alti livelli. È un regalo che la società fa ai propri tifosi, a chi vive la maglia con passione e li sostiene in ogni partita, al grido di “Forza Nissa!”. Oliver Kragl è finalmente tra noi. La città, la squadra e tutti i biancoscudati lo accolgono con entusiasmo e aspettano di vederlo all’opera, per continuare insieme a scrivere pagine indimenticabili di questa gloriosa storia” scrive il club.