Serie D, la Nissa non si vuole fermare più: vicino il colpaccio Kragl

Colpi su colpi su colpi, ma non è intenzionata a fermarsi. La Nissa, ormai è abbastanza noto, tra le squadre calabresi e siciliane di Serie D è quella che si è mossa di più in entrata. Non solo in termini di quantità, ma anche di qualità. Ha pescato molto dal Siracusa, garanzia di successo, ma è andata anche su Terranova e su altri nuovi arrivi esperti, tra cui l’ex Reggina De Felice. La rosa, fortemente rinforzata, ha iniziato ieri il raduno, che vedrà però la presenza di altri calciatori importanti nel futuro prossimo.

Tra questi potrebbe esserci addirittura Oliver Kragl, che tornerebbe in Sicilia per l’ennesima volta dopo le recenti esperienze con Messina e Trapani, quest’ultima culminata con la promozione. Giocatore di ben altra categoria, dotato di un piede sopraffino, per la Nissa rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un calciomercato veramente importante. Si attendono aggiornamenti sulla trattativa, che però è già entrata nel vivo.