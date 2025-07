Serie D: la Nissa accende i motori per la nuova stagione, al via il raduno

StrettoWeb

Domani, con il raduno fissato, alle ore 10, presso lo Stadio “Marco Tomaselli” prende, ufficialmente, il via la nuova avventura della Nissa F.C. in vista della stagione sportiva 2025/2026 in Serie D. Nel pomeriggio, è previsto il primo allenamento, agli ordini di mister Raffaele Di Napoli e del direttore sportivo Ernesto Russello, pronti a guidare la squadra con energia, idee chiare e ambizione.

Il resto dello staff tecnico:

Alessandro Tatomir – Vice allenatore

Salvatore Munda – Preparatore atletico

Pietro Catalano – Allenatore dei portieri

Salvatore Chimenti – Collab. allenatore dei portieri

Claudio Cantavenera – Fisioterapista

Alessandro Bonanno – Responsabile area tecnica

Massimo Scribani – Magazziniere

La società Nissa “con entusiasmo e grande fiducia nel lavoro del gruppo, augura a tutti un’ottima partenza: che questa stagione sia all’altezza della passione che anima i colori biancoscudati. Forza ragazzi! Buon lavoro”.