Serie D, il Milazzo si struttura: ufficiali nuovo DG e DS

Dopo l’appello sulla mancata volontà a proseguire, e l’annuncio di club in vendita, il Milazzo ha fatto dietrofront e ora è pronto a strutturarsi in vista della nuova stagione, quella che ha portato al ritorno in Serie D. In queste ore la società siciliana ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo DG e di un nuovo DS. Si tratta di Salvatore Milazzo e di Vittorio Strianese.

Il comunicato del nuovo DG

La SS Milazzo comunica di aver affidato l’incarico di direttore generale a Salvatore Costantino. Si tratta di un ritorno per il dirigente, che ha ricoperto il ruolo di presidente del sodalizio mamertino per quattro stagioni consecutive. Costantino infatti ha guidato per la prima volta il Città di Milazzo nell’annata 2013/2014, trascorsa nel campionato di Promozione. Un incarico che il dirigente ha assunto dopo aver trascorso due anni alla guida del Sacro Cuore, club dove ha cominciato il proprio percorso dirigenziale.

Costantino quindi nella stagione 2014/2015 ha condotto i mamertini nel torneo di Eccellenza, raggiungendo un ottimo quarto posto in classifica. Sempre sotto la sua guida, il Milazzo nelle due annate successive ha ottenuto un quinto e un nono posto nello stesso campionato. Nel 2017, sempre in qualità di presidente, Costantino ha raggiunto la finale regionale di Coppa Italia Eccellenza, ma il suo Milazzo alla fine è stato sconfitto dal Troina. Dopo l’esperienza al vertice del club rossoblu, Costantino nel 2018 è stato nominato componente della delegazione FIGC di Messina.

Il direttore generale ha commentato così l’inizio della sua nuova avventura al Milazzo: “Desidero ringraziare la società per la nomina. Sono onorato della fiducia che mi è stata data. Il mio primo sentimento è senza dubbio il senso di responsabilità, accompagnato da una certa emozione. Lo spirito di servizio mi guiderà per dare al Milazzo, ai calciatori, ai tifosi e a tutti i membri di questa comunità ogni energia e ogni competenza per ottenere i migliori risultati possibili, sia dentro che fuori dal campo. Il viaggio di tutti noi continua con una nuova tappa molto stimolante, serve il supporto di tutti, uniti verso un’unica direzione”.

La nota sul nuovo DS

La SS Milazzo comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Vittorio Strianese. Il dirigente campano è reduce da alcune ottime stagioni con il Paternò, con cui nell’ultima stagione ha conquistato un settimo posto nel Girone I di Serie D. Nell’annata 2023/2024, Strianese ha conquistato la promozione in quarta serie con gli etnei, un risultato raggiunto grazie alla vittoria ottenuta in Coppa Italia Eccellenza Nazionale ai danni della Solbiatese. Il dirigente ha iniziato il proprio percorso professionale nell’Ebolitana, formazione della sua città dove a partire dalla stagione 2004-2005 ha ricoperto il ruolo di team manager.

Strianese, successivamente, ha ricevuto la nomina a direttore sportivo riuscendo a vincere il campionato di Serie D con lo stesso club nell’annata 2010-2011. Il dirigente in passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo anche al Sapri, club con cui ha messo in bacheca una Coppa Italia Serie D, al Matera e al Noto, formazione dove Strianese è rimasto per tre anni e mezzo sempre in quarta serie. Tra le altre esperienze professionali spiccano pure quelle con l’Acireale e lo Scordia.

Il dirigente ha commentato così l’inizio della sua nuova avventura a Milazzo: “Ho scelto questo club con grande entusiasmo. C’erano altre possibilità ma credo questa piazza mi possa dare gli stimoli giusti per lavorare. Qui a Milazzo c’è fame di calcio, cercherò di costruire una squadra che possa dare grandi soddisfazioni, tanto ai tifosi quanto alla società e alla città. Abbiamo iniziato a lavorare intensamente per la nuova stagione, io sono uno di poche parole, a cui piace far parlare il campo. Darò tutto me stesso per il Milazzo, sono grato alla società per avermi dato quest’opportunità”. La SS Milazzo augura un buon lavoro al direttore Strianese, ringraziando anche Niko Caragliano per l’impegno profuso nella passata stagione.