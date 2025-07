Serie C, c’è l’ufficialità: Siracusa e mister Turati avanti insieme

StrettoWeb

Parola fine a una vicenda che stava tenendo in attesa i tifosi. Turati sarà ancora l’allenatore del Siracusa oppure no. A mettere a tacere le voci è una breve nota social del club siciliano. “Affamato, indomabile, ambizioso: avanti insieme, Mister”, si legge. E’ la dimostrazione che il tecnico – protagonista della promozione dalla Serie D alla Serie C – sarà ancora sulla panchina aretusea anche nella prossima stagione.