Serie C, Trapani scatenato sul calciomercato: Antonini ne annuncia altri due, ma non solo

Trapani sempre molto scatenato sul calciomercato. Antonini lo aveva anticipato, affermando che le ufficialità sarebbero scattate dal giorno di apertura della sessione estiva, cioè oggi, 1 luglio. In attesa dei comunicati, però, è lui stesso ad annunciarli su “X”, piattaforma social molto utilizzata dall’imprenditore romano. Il colpo importante, ad oggi, è l’esperto Federico Vazquez, ex tra le altre di Catanzaro e Perugia e nell’ultima stagione al Monopoli.

Oltre a lui arriva anche Enrico Celeghin, ex Como, Triestina e Giugliano. 26 anni, è nel pieno della maturità. Qualche giorno fa era stato annunciato Simone Nicoli, proveniente dalla Pianese e ricercato anche da squadre di Serie B. Percorso inverso, in direzione Pianese, per Easton Ongaro, che si trasferisce in prestito.