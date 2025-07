Serie C, il Trapani continua a muoversi in entrata: arriva l’ex Reggina Niko Kirwan

StrettoWeb

Antonini lo aveva anticipato: dall’1 luglio ci saranno tante ufficialità di mercato. Ed è così. Dopo la giornata di ieri, in cui il Trapani ha annunciato vari colpi in entrata, oggi è la volta di un altro nuovo innesto, una vecchia conoscenza della Reggina: stiamo parlando dell’esterno Niko Kirwan. “La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Niko Marco Patrick Kirwan. Si tratta di un centrocampista esterno neozelandese con cittadinanza italiana classe 1995”, si legge.

Nato in Nuova Zelanda, Niko inizia la sua carriera nel Treviso, prima di fare ritorno in patria dove cresce nel settore giovanile dell’Auckland City. Dopo una stagione disputata con il Team Wellington, con cui vince il campionato, nel 2017 viene tesserato dal Mestre, neo-promosso in Serie C. L’anno successivo 2018/2019 passa alla Reggina, vincendo il campionato di Serie C girone B con 33 presenze all’attivo ed 1 rete messa a segno. Successivamente si trasferisce alla Reggiana con cui conquista un’altra promozione in Serie B. Rimane con la Reggiana anche in serie cadetta, dove colleziona 27 presenze in campionato. Nel luglio 2021, viene acquistato dal Padova dove rimane fino alla stagione appena conclusa in cui mette a referto 120 presenze e 8 gol vestendo anche la fascia di capitano conquistando la promozione diretta in Serie B.

“A spingermi a scegliere Trapani è stata l’ambizione della società di fare un campionato di vertice” ha dichiarato il neo calciatore granata. “Arrivo in una piazza storica, molto passionale e io amo andare in realtà dove si respira calcio. Mi hanno voluto fortemente quindi farò di tutto per dare il mio contributo”.