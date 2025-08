Serie C, date e orari delle prime 7 giornate di campionato

StrettoWeb

Con l’avvicinarsi del calcio d’inizio della nuova stagione, cresce l’attesa per il girone C della Serie C 2025-2026. Le prime sette giornate promettono spettacolo, con sfide dal sapore di Serie B, derby accesi e match inediti. Di seguito il calendario completo delle partite, ordinato cronologicamente per giorno e orario, dal 22 agosto al 29 settembre 2025.

Il programma

1ª GIORNATA – 22-25 AGOSTO 2025 Domenica 24 agosto, ore 18.00 : Giugliano – Potenza, Latina – Atalanta U23, Sorrento – Cavese

: Giugliano – Potenza, Latina – Atalanta U23, Sorrento – Cavese Domenica 24 agosto, ore 21.00 : Casarano – Trapani, Catania – Foggia, Monopoli – Cosenza

: Casarano – Trapani, Catania – Foggia, Monopoli – Cosenza Lunedì 25 agosto, ore 21.00: Audace Cerignola – AZ Picerno, Casertana – Team Altamura, Crotone – Benevento, Salernitana – Siracusa

2ª GIORNATA – 29 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2025 Venerdì 29 agosto, ore 21.00 : Atalanta U23 – Casarano

: Atalanta U23 – Casarano Sabato 30 agosto, ore 18.00 : Cavese – Catania

: Cavese – Catania Sabato 30 agosto, ore 21.00 : Foggia – Sorrento, Potenza – Audace Cerignola, Trapani – Latina

: Foggia – Sorrento, Potenza – Audace Cerignola, Trapani – Latina Domenica 31 agosto, ore 18.00 : AZ Picerno – Giugliano, Team Altamura – Crotone

: AZ Picerno – Giugliano, Team Altamura – Crotone Domenica 31 agosto, ore 21.00: Benevento – Casertana, Cosenza – Salernitana, Siracusa – Monopoli

3ª GIORNATA – 6-7 SETTEMBRE 2025 Sabato 6 settembre, ore 17.30 : Giugliano – Foggia, Sorrento – Trapani

: Giugliano – Foggia, Sorrento – Trapani Sabato 6 settembre, ore 20.30 : Casarano – Benevento, Casertana – Potenza, Catania – Monopoli

: Casarano – Benevento, Casertana – Potenza, Catania – Monopoli Domenica 7 settembre, ore 17.30 : Crotone – Cosenza, Salernitana – Atalanta U23

: Crotone – Cosenza, Salernitana – Atalanta U23 Domenica 7 settembre, ore 20.30: Audace Cerignola – Siracusa, Latina – AZ Picerno, Team Altamura – Cavese

4ª GIORNATA – 12-15 SETTEMBRE 2025 Venerdì 12 settembre, ore 20.30 : Foggia – Latina, Monopoli – Audace Cerignola, Potenza – Crotone

: Foggia – Latina, Monopoli – Audace Cerignola, Potenza – Crotone Sabato 13 settembre, ore 17.30 : AZ Picerno – Casarano, Siracusa – Benevento

: AZ Picerno – Casarano, Siracusa – Benevento Domenica 14 settembre, ore 15.00 : Atalanta U23 – Team Altamura, Cosenza – Catania

: Atalanta U23 – Team Altamura, Cosenza – Catania Domenica 14 settembre, ore 17.30 : Trapani – Casertana

: Trapani – Casertana Domenica 14 settembre, ore 20.30 : Salernitana – Sorrento

: Salernitana – Sorrento Lunedì 15 settembre, ore 20.30: Cavese – Giugliano

5ª GIORNATA – 19-21 SETTEMBRE 2025 Sabato 20 settembre, ore 17.30 : Audace Cerignola – Foggia, Casertana – Cosenza, Catania – Sorrento, Crotone – Siracusa, Latina – Monopoli

: Audace Cerignola – Foggia, Casertana – Cosenza, Catania – Sorrento, Crotone – Siracusa, Latina – Monopoli Domenica 21 settembre, ore 15.00 : Casarano – Cavese, Team Altamura – Trapani

: Casarano – Cavese, Team Altamura – Trapani Domenica 21 settembre, ore 17.00 : Benevento – Atalanta U23

: Benevento – Atalanta U23 Domenica 21 settembre, ore 17.30: Giugliano – Salernitana, Potenza – AZ Picerno

6ª GIORNATA – 23-25 SETTEMBRE 2025 (Turno infrasettimanale) Mercoledì 25 settembre, ore 18.30 : Cavese – Latina, Cosenza – Giugliano, Foggia – Casertana, Salernitana – Audace Cerignola, Siracusa – Potenza, Sorrento – Casarano

: Cavese – Latina, Cosenza – Giugliano, Foggia – Casertana, Salernitana – Audace Cerignola, Siracusa – Potenza, Sorrento – Casarano Mercoledì 25 settembre, ore 20.30 : Trapani – Catania

: Trapani – Catania Mercoledì 25 settembre, ore 20.45: Atalanta U23 – Crotone, AZ Picerno – Benevento, Monopoli – Team Altamura