Serie C, ufficializzati i calendari: il Catania comincia in casa, c’è subito Crotone-Benevento

StrettoWeb

Meno di un mese e si riparte. Definiti i tre gironi, nei giorni scorsi, oggi sono stati ufficializzati i calendari di Serie C. Nel girone C c’è subito lo scontro diretto Crotone-Benevento, tra le favorite. Anche il Catania esordisce in casa, contro il Foggia di Delio Rossi. Dopo la promozione debutto difficile per il Siracusa, in casa della retrocessa (anch’essa tra le favorite) Salernitana. In trasferta anche il Trapani, che va a Casarano. Ostico anche il debutto del Cosenza, a Monopoli.

I calendari di Serie C

Di seguito i calendari completi dei tre gironi: A, B e C. Si parte il 24 agosto, la stagione regolare si chiude il 26 aprile (cliccare sulle immagini).