Serie B, ufficiale il calendario della stagione 2025-2026: Palermo-Catanzaro alla penultima giorno 1 maggio

StrettoWeb

E’ stato appena ufficializzato, a Mantova, il calendario della Serie B 2025-2026. Nello scenario di Palazzo Te, le 20 squadre cadette hanno conosciuto le loro avversarie nel torneo che inizierà a fine agosto. La serata, condotta dalla coppia DAZN Giusy Meloni e Riccardo Mancini, è stata arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con l’imitatore e comico Andrea Perroni e la band degli Andrea Marano Trio, ma anche da ospiti del mondo calcistico come il bomber della Serie B Stefan Schwoch e della cucina come Marino Tanfoglio. Presentato anche il nuovo Kombat™ Ball Serie BKT 2025/2026, disegnato anche quest’anno da Kappa®, nelle versioni standard, invernale e special edition dedicata alla ricorrenza del 25 novembre.

Le date

Prima giornata. Sabato 23 agosto 2025. Una o più gare del campionato si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22 agosto 2025

Sabato 23 agosto 2025. Una o più gare del campionato si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22 agosto 2025 Turni infrasettimanali. Martedì 30 settembre 2025; martedì 28 ottobre 2025; martedì 10 febbraio 2026; martedì 03 marzo 2026; martedì 17 marzo 2026

Martedì 30 settembre 2025; martedì 28 ottobre 2025; martedì 10 febbraio 2026; martedì 03 marzo 2026; martedì 17 marzo 2026 Soste. Sabato-Domenica 06-07 settembre 2025; Sabato-Domenica 11-12 ottobre 2025; Sabato-Domenica 15-16 novembre 2025; Sabato-Domenica 28-29 marzo 2026;

Sabato-Domenica 06-07 settembre 2025; Sabato-Domenica 11-12 ottobre 2025; Sabato-Domenica 15-16 novembre 2025; Sabato-Domenica 28-29 marzo 2026; Ultima giornata. Venerdì-Domenica 08-10 maggio 2026

Venerdì-Domenica 08-10 maggio 2026 Sosta invernale. Dal 27/28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026.

Il calendario

Il Catanzaro inizia in casa contro il Sudtirol, esordio in casa anche per il Palermo di Inzaghi contro la Reggiana. Lo scontro tra le due squadre, all’andata, è al “Ceravolo”, il 25 ottobre. Al ritorno (calendario asimmetrico) la sfida sarà alla penultima, giorno 1 maggio, in un momento caldissimo, a Palermo. Di seguito il calendario con tutte le 38 giornate.