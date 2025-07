“Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio, un altro colpaccio: al Granillo anche David Trezeguet!

StrettoWeb

Raffica di colpi e giornata produttiva per “Serie A – Operazione” Nostalgia”, che dopo i raduni di Parma e Vicenza ora è interamente concentrata su quello di Reggio Calabria, che si svolgerà il prossimo 6 luglio. Già svelate le due ciliegine sulla torta, Roberto Baggio e Francesco Totti, oggi gli organizzatori hanno annunciato Angelo Di Livio e German Denis, ma non è finita. In serata è arrivato anche un altro annuncio, un altro super colpo, un altro campione: David Trezeguet!

L’ex campione della Francia e della Juventus, che al Granillo ci è già stato e ha anche segnato – così come Baggio e Del Piero – ha affermato in un video: “il primo gol chi lo farà? Non devo dire più niente. Vi aspettiamo. Un gran saluto da parte mia e ci vediamo il 6 settembre”. A corredo del video, l’ufficialità degli organizzatori: “Il primo gol del raduno di sabato 6 settembre chi lo farà? C’è qualcuno che ha le idee abbastanza chiare. È arrivato il momento di taggare qui sotto chi è cresciuto con i suoi gol. È ufficiale: David Trezeguet scenderà, ops, segnerà al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria.

Se ancora non hai preso il posto sugli spalti, è arrivato il tuo momento”.