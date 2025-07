Seminara, nasce la Consulta Giovanile. Piccolo: “stiamo scrivendo una pagina importante” | INTERVISTA

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Seminara, nei giorni scorsi, ha annunciato la nascita della Consulta Giovanile, un importante strumento di partecipazione democratica che segna una tappa significativa nel percorso di apertura e dialogo tra istituzioni e giovani. “Stiamo scrivendo una pagina importante per Seminara. Questo organismo non solo apre una nuova stagione di dialogo tra istituzioni e giovani, ma è anche un chiaro segnale di attenzione verso chi, con passione e responsabilità, vuole contribuire attivamente al cambiamento della nostra città”, è quanto afferma il sindaco Giovanni Piccolo, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“La partecipazione dei giovani è il cuore pulsante di una comunità viva e dinamica, capace di rinnovarsi e guardare al futuro con speranza. Sono certo che questa Consulta saprà farsi portavoce delle istanze delle nuove generazioni, valorizzandone le idee e le energie per costruire insieme una Seminara più inclusiva, culturale e sociale”, conclude Piccolo.