“Seminara in musica”: ritorna il raduno delle bande fra tradizione e note | VIDEO

Si aprono oggi, nella serata del 31 luglio, i festeggiamenti per le celebrazioni di Maria Santissima dei Poveri (14 agosto). A Seminara ritorna un momento attesissimo: dopo quasi 30 anni, ecco il raduno delle bande. L’evento cambia nome e diventa “Seminara in musica“, la tradizione e le emozioni però, sono sempre autentiche. A Seminara la banda è questione identitaria, da quasi 200 anni, con tantissimi maestri nati nel paese e divenuti famosi in tutta l’Italia.

Sono 5 le bande che hanno raggiunto Seminara: oltre quella locale, anche quelle di Melicucco, Scilla, Mammola e Catona. Marce militari, sinfoniche, momenti personali e anche una commistione di note. Nel reportage realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb vi portiamo all’interno della manifestazione