Seminara, il sindaco nomina un nuovo assessore

“L’Amministrazione Comunale prende atto delle dimissioni dell’Assessore Lidia Burzumato, presentate nella giornata odierna per sopravvenuti motivi personali che la porteranno, per un periodo, lontano dal territorio comunale. Una scelta che, pur non semplice, testimonia il suo alto senso delle istituzioni e della responsabilità politica: di fronte all’impossibilità di garantire piena presenza e continuità, ha scelto di compiere un gesto di grande onestà e rispetto verso l’ente e la cittadinanza”, è quanto afferma il sindaco di Seminara, Dott. Giovanni Piccolo.

Il Sindaco e l’intera Giunta ringraziano “l’Assessore Burzumato per il prezioso lavoro svolto, con particolare riferimento alle deleghe al sociale e alla tutela dei diritti delle persone più fragili. In questi mesi, ha saputo coniugare visione politica e sensibilità umana, contribuendo in modo significativo al rafforzamento di una cultura dei diritti e dell’inclusione. In coerenza con la volontà di garantire continuità amministrativa e rilanciare con forza l’azione politico-istituzionale dell’Amministrazione, il Sindaco nomina il sig. Giuseppe Marafioti Assessore con delega allo Spettacolo e al Turismo. Una figura fortemente radicata nel territorio, portatore di una visione dinamica e di esperienza nel settore culturale e promozionale. La sua nomina rappresenta un investimento sulla progettualità e sull’identità di Seminara, affinché cultura, turismo e valorizzazione del patrimonio diventino leve strategiche per lo sviluppo locale. Questa Amministrazione intende proseguire con determinazione nel solco del lavoro fin qui svolto, rilanciando con ancora maggiore energia la propria azione per il bene comune, la crescita sociale, culturale ed economica del nostro paese”.

“Il Sindaco, nel ringraziare tutta la squadra di governo e il Consiglio Comunale, rinnova “il suo augurio di buon lavoro alla nuova Giunta e a tutti coloro che, con spirito di servizio, contribuiscono ogni giorno a scrivere nuove pagine della storia del Comune di Seminara”.