Seminara, consigliere comunale espulso dalla maggioranza

“In qualità di Sindaco e rappresentante della maggioranza che amministra il Comune di Seminara, comunico ufficialmente la conclusione del rapporto politico-amministrativo con il Consigliere Roberto Gaudioso“. E’ quanto afferma Giovanni Piccolo, Sindaco di Seminara. “La decisione, maturata con senso di responsabilità e dopo un’attenta riflessione, rappresenta un passaggio necessario per preservare la coerenza e la credibilità del progetto civico che i cittadini ci hanno affidato. Non si tratta di una scelta impulsiva, ma di un atto ponderato, giunto dopo mesi di attesa e dopo molteplici inviti formali a chiarire pubblicamente una posizione che, invece, è stata mantenuta opaca e unilateralmente definita“, rimarca Piccolo.

Gaudioso e l’adesione alla Lega

“L’adesione del Consigliere Gaudioso alla Lega – avvenuta attraverso comunicati e dichiarazioni pubbliche, senza alcun preavviso né confronto costruttivo con il Sindaco o con il gruppo di maggioranza – ha segnato un netto allontanamento politico e valoriale dalla visione condivisa con cui questa Amministrazione si è presentata alla cittadinanza. È evidente che ogni consigliere ha la piena libertà di aderire a un partito, e tale libertà non è mai stata messa in discussione. Tuttavia, una scelta di questo tipo risulta inconciliabile con lo spirito civico, autonomo e apartitico su cui è stata costruita la nostra lista. Una lista nata non come somma di appartenenze, ma come espressione di un progetto collettivo, basato sull’ascolto, sulla lealtà e sull’impegno per la comunità al di fuori di logiche di partito”, puntualizza il sindaco.

“Il nostro metodo si fonda sul confronto, sulla condivisione e sulla trasparenza. Chi decide di assumere posizioni politiche individuali, senza coinvolgere il gruppo e senza offrire alcun chiarimento nelle sedi istituzionali, si pone inevitabilmente fuori da questo perimetro. Nessuno dei consiglieri ha mai anteposto percorsi personali al progetto comune: il Consigliere Gaudioso è stato l’unico a derogare a questo principio. Per queste ragioni, e nel rispetto di chi continua a servire la comunità con coerenza e spirito di squadra, si dispone l’espulsione del Consigliere Roberto Gaudioso dalla maggioranza consiliare. Il dialogo è stato più volte cercato e sollecitato. Non è stato raccolto. A questo punto, è doveroso voltare pagina. Auguro comunque al Consigliere Gaudioso che l’esperienza maturata all’interno di questa Amministrazione possa rappresentare un momento utile di crescita e riflessione nel prosieguo del suo percorso politico”, conclude Piccolo.