Segregato in casa per 4 anni: viveva senza acqua e cibo, tra i responsabili un calabrese

Per 4 anni è stato segregato nella sua abitazione, a Vigevano dalla sua ex compagna e da tre complici, un’altra donna e due uomini, tre residenti nella città lombarda e uno in Calabria. Vittima un 40enne incapace di provvedere a sé stesso a causa del suo stato di infermità psichico e bisognoso di cure. Il ritrovamento dell’uomo risale a fine novembre a opera della Polizia chiamata da alcune persone che avevano segnalato il lancio di oggetti.

Oggi per la donna e i tre complici sono scattate ordinanze cautelari con l’accusa di sequestro di persona, abbandono e circonvenzione di incapace, truffa aggravata.