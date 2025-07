Scuderia Aspromonte, una domenica da ricordare: il reggino Giovanni Puntorieri trionfa alla cronoscalata Luzzi-Sambucina

StrettoWeb

Strepitoso risultato quest’oggi alla cronoscalata Luzzi-Sambucina per Giovanni Puntorieri. Il giovane portacolori della Scuderia Aspromonte ha conquistato una storica e grandiosa vittoria nella classe più combattuta di tutte, la RSb1600, dinanzi a ben 30 agguerriti rivali, nella gara valida per il prestigioso campionato italiano Super salita e per il Civm Sud. Cresciuto a pane e motori, fedele alla Scuderia Aspromonte fin dai tempi del kart, Giovannino è un talento puro da sempre, necessitava solo del giusto mezzo meccanico per riuscire ad esprimersi appieno. E così è stato alla Luzzi-Sambucina, dove il connubio uomo-macchina è stato perfetto ed ha svettato, quale unico reggino sul podio assoluto.

Giornata positiva anche per la sorella Michela, piazzatasi seconda in classe RS 1400 e per il veterano Angelo Versace, terzo in N 2000 con la sua Renault Clio. Felicissimo il presidente Lello Pirino che, assieme a tutto il direttivo, si congratula per questo strepitoso risultato.