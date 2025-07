Scoperta fabbrica illegale di sigarette in Puglia, l’inchiesta era partita in Sicilia: 10 denunce

StrettoWeb

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, su delega della procura europea – Ufficio di Palermo, hanno condotto un’operazione a contrasto dell’illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando, scoprendo a Stornara, in provincia di Foggia, un’industria per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala. Nello stabilimento sono stati trovati 45 bancali di sigarette per un peso complessivo di circa 13 tonnellate, 93 bancali di precursori, 165 sacche contenenti tabacco triturato, nonché materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione.

Dentro l’area sono state trovare dieci persone di nazionalità ucraina e bulgara. Le persone sono state denunciate con l’accusa di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi.