Scilla: tutto pronto per la presentazione dei Tarta Dogs, le unità cinofile per la messa in sicurezza dei nidi di tartaruga marina

Sabato 2 agosto, nella spiaggia libera di Marina Grande di Scilla (RC), si terrà l’unica tappa regionale calabrese di presentazione dei Tarta Dogs, le unità cinofile specializzate nella ricerca e messa in sicurezza dei nidi di tartaruga marina (Caretta caretta) realizzate nell’ambito del progetto LIFE TURTLENEST – Safeguarding Sea Turtle Nesting Sites in Italy, cofinanziato dall’Unione Europea, coordinato da Legambiente Nazionale e che si svolge in Italia, Francia e Spagna.

Si tratta delle prime e uniche unità cinofile per la conservazione della natura attive e certificate in Italia e nel Mediterraneo, frutto di un percorso formativo altamente professionale e selettivo sviluppato in collaborazione con l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), partner tecnico del progetto europeo. Durante l’evento sarà possibile assistere alla dimostrazione pratica di alcuni elementi centrali del percorso formativo realizzato e incontrare i protagonisti di questa innovativa iniziativa e alleanza uomo-cane per la tutela della natura.

Gli ospiti

Saranno presenti Gaetano Ciccone, Sindaco di Scilla (RC), Nino Vita, Delegato alla Cultura del Comune di Scilla, Antonino Morabito, Responsabile nazionale Cites e benessere animale di Legambiente, Maria Siclari, Direttrice generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i Tartawatchers dei Circoli Legambiente di Reggio Calabria, di Ricadi (VV) e di Belvedere Marittimo (CS) attivamente impegnati nel pattugliamento della costa tirrenica calabrese per la tutela di questa emblematica specie marina, una tra le creature marine più antiche comparsa sulla Terra oltre 100 milioni di anni fa.

Guest stars i Tarta Dogs:

Serena Donnini e Brum Brum, femmina di Springer spaniel inglese, 1 anno

Sheila Nesi e Blade, maschio di Pastore belga malinois, 2 anni

Mario Fortebraccio e Mira, femmina di Springer spaniel inglese, 2 anni

I binomi operativi, appositamente formati, rappresentano un modello all’avanguardia per l’impiego della cinofilia a supporto della tutela ambientale, contribuendo concretamente alla salvaguardia delle tartarughe marine lungo le coste italiane. L’appuntamento offre un’opportunità unica per realizzare interviste, fotografie e riprese video in un contesto scientifico, divulgativo e altamente suggestivo