A Scilla il 1° Memorial Teresa Pirrotta

“Sono lieto di annunciare il primo Memorial dedicato alla prematura scomparsa di Teresa Pirrotta, che si terrà dal 18 al 20 luglio 2025. Questo evento è un omaggio alla giovane scillese che ci ha lasciato troppo presto, lasciando un vuoto grande nel cuore della comunità oltre che ai genitori e familiari”. E’ quanto afferma l’Amministratore Comunale, Dott. Francesco Catalano. “In questo periodo di commemorazione, l’Amministrazione Comunale di Scilla, insieme al settore delle Politiche Sociali, desidera esprimere la propria vicinanza ai genitori di Teresa e a tutte le famiglie coinvolte. Siamo fermamente impegnati a stare accanto alle famiglie con quante più azioni possibili, supportando i nostri ragazzi e le fasce più deboli e svantaggiate. La Casa Comunale sarà un luogo sempre aperto e dove ci saranno uomini e donne disponibili. Un luogo in cui nessuno si dovrà sentire solo“, rimarca Catalano.

“Ringraziamo di cuore l’ASD “Tennis Club – Three Brothers Pharaon” per aver organizzato questo primo evento dedicato a Teresa, testimonianza di affetto e memoria, e per il loro impegno costante nel promuovere lo sport nel nostro territorio. È importante sottolineare come l’amministrazione comunale abbia subito mostrato sensibilità verso lo sport, riconoscendone il ruolo centrale nelle vite dei nostri giovani e il suo valore sociale“, evidenzia Catalano.

“Un sentito ringraziamento va anche al Circolo Tennis di Scilla, che ha scelto il nostro territorio come meta della prestigiosa manifestazione “Road to Torino FITP – PICKLEBALL”, prevista presso il campo da tennis comunale nei giorni 25, 26 e 27 luglio 2025. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel promuovere attività sportive che favoriscono l’integrazione e la crescita personale dei nostri giovani. L’Amministrazione Comunale di Scilla rinnova il suo impegno affinché lo sport, la memoria e la solidarietà siano pilastri della nostra comunità, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti”, conclude Catalano.