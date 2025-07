A Scilla il primo Boat Delivery: il gusto in barca con una bici d’acqua. Ecco come funziona | DETTAGLI

StrettoWeb

A pochi passi da Scilla, tra Chianalea e Favazzina, prende vita una novità assoluta per la costa tirrenica calabrese: DaRiva Beach Club lancia il suo esclusivo servizio di Boat Delivery, pensato per chi vive il mare in barca ma non vuole rinunciare alla comodità e al sapore della cucina mediterranea.

Il primo servizio delivery… in mare

L’idea nasce per rispondere a una richiesta sempre più diffusa tra i diportisti: poter gustare un pranzo fresco e di qualità senza dover scendere a terra, restando comodamente a bordo e in totale sicurezza. Una comodità finora solo immaginata, che oggi diventa realtà grazie a un’idea semplice ma innovativa.

Come funziona il servizio?

Il Boat Delivery Service è attivo tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00, mare permettendo, ed è facilissimo da utilizzare:

basta chiamare il numero 3919147704, concordare l’orario di consegna, e farsi trovare al largo del lido. A portare il cibo direttamente in barca sarà una waterbike, una bici d’acqua agile e sostenibile, che garantisce consegne rapide e a impatto zero sull’ambiente.

Cosa si può ordinare?

Il menù è un viaggio nei sapori mediterranei:

Insalate fresche, ideali nelle giornate più calde

Fritture di pesce croccanti

Carpacci e involtini di pesce spada

Panino caprese

Panino con la seppia

Tutti i piatti sono pensati per essere consumati facilmente in barca, senza rinunciare alla qualità.

Una posizione strategica

Il DaRiva Beach Club si trova in una posizione perfetta: è il primo lido tra Chianalea e Favazzina, molto vicino al porto di Scilla. La costa che lo circonda è caratterizzata da tratti liberi da stabilimenti, dove molte imbarcazioni si fermano per la sosta: questo rende il servizio estremamente accessibile e comodo per chiunque navighi in zona. Con DaRiva Beach Club, l’estate in barca ha un nuovo sapore: basta una telefonata per ricevere il tuo pranzo direttamente sul mare. Boat Delivery Service: tu ordini, noi te lo portiamo. Anche in mare.