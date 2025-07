Scilla, operatore turistico: “i nuovi voli dell’aeroporto di Reggio Calabria hanno dato la svolta” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un operatore turistico racconta: “in questi giorni sto portando in giro per la Calabria una famiglia americana innamorata di questa regione. Abbiamo visitato Reggio con il lungomare Falcomatà, i Bronzi, il Museo, Scilla e saremo a Tropea e Zungri. Cosa dobbiamo migliorare? I servizi in generale ed i negozianti che dovrebbero parlare anche in inglese per facilitare i turisti stranieri”.

“Cambiamenti? Negli ultimi due anni notiamo un flusso turistico maggiore ed i nuovi voli dell’aeroporto di Reggio Calabria hanno dato la svolta“, conclude l’operatore.