Scilla, l’artista Giuseppina Melidoni: “amo la mia terra più dei miei figli” | INTERVISTA

Giuseppina Melidoni, nata a Scilla e residente a Milano sin da giovane età. Ha lavorato per tanti anni nel campo della moda a Milano come stilista di maglieria. Da tanti anni fa teatro con diverse compagnie. Scrive testi di canzoni in italiano ed in dialetto. Ha scritto circa 100 canzoni. Ha dipinto anche tanti quadri. Melidoni ha pubblicato anche vari libri. Insomma, la scillese è un’artista poliedrica e con grande capacità.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha evidenziato: “piangendo ho lasciato Scilla che amo più dei miei figli. Ho girato il mondo ma il mio cuore è sempre rimasto qui”, rimarca Melidoni.